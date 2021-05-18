Владелец «Сочи» уверен, что Федотов продолжит тренировать «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов будет формировать команду на следующий сезон. Президент клуба Борис Ротенберг уверен, что его не удастся никому переманить.

«Владимир Федотов продолжит тренировать «Сочи». Мне нравится тот футбол, который он ставит команде», — заявил журналистам Ротенберг 18 мая.

Под руководством Федотова «Сочи» занял пятое место в Тинькофф РПЛ-2020/21 и будет представлять Россию в первом розыгрыше Лиги конференций.

(Тимур Ганеев)