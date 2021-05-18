Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Владелец «Сочи» уверен, что Федотов продолжит тренировать «Сочи»

14:52
Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов будет формировать команду на следующий сезон. Президент клуба Борис Ротенберг уверен, что его не удастся никому переманить.

«Владимир Федотов продолжит тренировать «Сочи». Мне нравится тот футбол, который он ставит команде», — заявил журналистам Ротенберг 18 мая.

Под руководством Федотова «Сочи» занял пятое место в Тинькофф РПЛ-2020/21 и будет представлять Россию в первом розыгрыше Лиги конференций.

(Тимур Ганеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Главная ошибка — не выбросил из лодки тех, кто греб в другую сторону». Интервью с экс-тренером «Ротора»
Американский форвард прекращает выкладываться на льду, как выбьет все бонусы по контракту. Но он снова подписал контракт в КХЛ
Слуцкий на юбилее исполнил песню группы «Король и Шут»
От изгоя до героя: Казарцева едва не выгнали из судейства, а он спас чемпионат. Как работали арбитры в РПЛ-2020/21

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы