Джордан Ларссон рассказал, когда собирается покинуть «Спартак»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подвел личные итоги нынешнего сезона Тинькофф РПЛ. 23-летний швед стал лучшим бомбардиром красно-белых, забив 15 голов.

«Это мой лучший сезон в карьере. Я обрел стабильность, стал играть без провалов. Много работал, чтобы добиться этого.

Конечно, на данный момент я счастлив, но хочу продолжать прогрессировать. Это позволяет мне чувствовать себя более голодным.

Мне льстит интерес со стороны других клубов, но главное — найти баланс во всем. Когда переходил в «Спартак», план был ясен изначально. Вне зависимости от того, хорошо ли я сыграю, через два года должен буду уйти. Когда клуб покупал меня, цель заключалась в том, чтобы получить в будущем от трансфера финансовую прибыль. И я всегда стремился сыграть в одном из пяти лучших чемпионатов», — сказал Ларссон в интервью Sydsvenskan.