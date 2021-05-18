Полузащитник Кристиан Нобоа проведет следующий сезон в «Сочи». Об этом журналистам заявил президент клуба Борис Ротенберг 18 мая.

— Нобоа останется в «Сочи», в этом нет никаких сомнений, — сказал Борис Ротенберг. — Он пример для многих футболистов.

В прошедшем сезоне РПЛ 36-летний эквадорский футболист забил 12 голов и отдал 7 голевых передач в 27 матчах за сочинцев.

(Тимур Ганеев)