Нобоа останется в «Сочи»
14:46
Полузащитник Кристиан Нобоа проведет следующий сезон в «Сочи». Об этом журналистам заявил президент клуба Борис Ротенберг 18 мая.
— Нобоа останется в «Сочи», в этом нет никаких сомнений, — сказал Борис Ротенберг. — Он пример для многих футболистов.
В прошедшем сезоне РПЛ 36-летний эквадорский футболист забил 12 голов и отдал 7 голевых передач в 27 матчах за сочинцев.
(Тимур Ганеев)
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