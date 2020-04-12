Игроки «Ахмата» жалуются, что их не отпускают в Бразилию

Игроки «Ахмата» Филипе Визеу и Раванелли рассказали, что хотят покинуть Грозный и вернуться к семьям на время карантина. Чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Дело не в том, что я плохо говорю по-русски, — цитирует Fohla Визеу. — Я вообще не говорю. Как мне общаться? Мы знаем, что ситуация в Бразилии не спокойная, но, по крайней мере, это наш дом. Если что-то случится, мы будем рядом с нашими семьями. Здесь мы одни. Клуб отстранил нас до конца апреля, чтобы мы вернулись только в начале мая.

Мы ничего не можем сделать. Это страшная ситуация. Мы здесь для работы, для тренировок и игр. Без них нет никакой причины оставаться здесь.

— Здесь есть еще Родолфу. Все остановлено. Мы изолированы по рекомендациям правительства, и даже в чрезвычайной ситуации опасно нарушать комендантский час. Если полиция увидит, что находишься на улице после 7 вечера, все кончено. Как объяснить, что это чрезвычайная ситуация? Идеальным решением было бы находиться в Бразилии до тех пор, пока не разрешится ситуация. В посольстве сказали, что мы должны ждать, что если что-то будет, с нами свяжутся. Но время идет...

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.