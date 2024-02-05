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5 февраля, 16:18

Витюгов считает, что «Крылья» потеряли очки в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА в Москве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов поделился мнением о том, в каких матчах первой части чемпионата России сезона-2023/24 команда недобрала очков.

«С ходу тяжело сказать. Если копаться, вспоминать, то можно назвать матчи с ЦСКА и с «Локомотивом» на выезде, когда «Локомотив» в концовке отыгрался. С ЦСКА тоже по ходу матча 2:0 вели — обидно было отпускать. Именно эти матчи первым делом мне приходят на ум. А так подобных игр наверняка было больше. Однако не стоит забывать, как с «Динамо» в Самаре в самой концовке спаслись, с «Локомотивом» — тоже. Нам грех жаловаться в этом плане. Все закономерно», — приводит слова Витюгова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 26-летний Соболев провел за «Спартак» 18 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/vityugov-schitaet-chto-krylya-poteryali-ochki-v-matchakh-s-lokomotivom-i-cska-v-moskve-331101/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Максим Витюгов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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