Витюгов считает, что «Крылья» потеряли очки в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА в Москве

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов поделился мнением о том, в каких матчах первой части чемпионата России сезона-2023/24 команда недобрала очков.

«С ходу тяжело сказать. Если копаться, вспоминать, то можно назвать матчи с ЦСКА и с «Локомотивом» на выезде, когда «Локомотив» в концовке отыгрался. С ЦСКА тоже по ходу матча 2:0 вели — обидно было отпускать. Именно эти матчи первым делом мне приходят на ум. А так подобных игр наверняка было больше. Однако не стоит забывать, как с «Динамо» в Самаре в самой концовке спаслись, с «Локомотивом» — тоже. Нам грех жаловаться в этом плане. Все закономерно», — приводит слова Витюгова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 26-летний Соболев провел за «Спартак» 18 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.