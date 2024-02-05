Семин рассказал о взаимоотношениях с игроками «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о взаимоотношениях с игроками команды.

«Как сейчас происходит общение с ребятами из чемпионского состава? Нормально происходит общение. Во-первых, мы можем позвонить друг другу. Какие-то вопросы простые футбольные можем задать. Нормальные, хорошие взаимоотношения. У меня никогда с игроками не было плохих взаимоотношений. Всегда честно все было, разговоры прямые, жесткие где-то. Я говорил игроку, что ему надо поменять команду, потому что я его в составе не вижу. Обид у нас никаких не осталось за этот период. Наоборот. Победы игроки любят. Футболисты будут вспоминать этот 18-й год очень долго. Чемпионские звания дорогого стоят», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Последний раз Семин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/22, когда возглавлял «Ростов». Специалист также тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив» и другие клубы.

Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.