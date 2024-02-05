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5 февраля, 16:29

Семин рассказал о взаимоотношениях с игроками «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о взаимоотношениях с игроками команды.

«Как сейчас происходит общение с ребятами из чемпионского состава? Нормально происходит общение. Во-первых, мы можем позвонить друг другу. Какие-то вопросы простые футбольные можем задать. Нормальные, хорошие взаимоотношения. У меня никогда с игроками не было плохих взаимоотношений. Всегда честно все было, разговоры прямые, жесткие где-то. Я говорил игроку, что ему надо поменять команду, потому что я его в составе не вижу. Обид у нас никаких не осталось за этот период. Наоборот. Победы игроки любят. Футболисты будут вспоминать этот 18-й год очень долго. Чемпионские звания дорогого стоят», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Последний раз Семин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/22, когда возглавлял «Ростов». Специалист также тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив» и другие клубы.

Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/semin-rasskazal-o-vzaimootnosheniyah-s-igrokami-lokomotiva/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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