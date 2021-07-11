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Витория высказался о возможном уходе нескольких футболистов из «Спартака»

17:53
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о возможном уходе нескольких футболистов из команды перед матчем против «Сочи» в рамках турнира Кубок Матч-Премьер.

«Очень рад, что турнир проходит в Москве. Этот турнир поможет нам в тонкой настройке тактических игровых действий, идей, которые мы стараемся привить команде. В команду вернулись сборники, но мы никуда не торопимся, есть время, чтобы их подготовить. Никуда не торопимся с принятием решений по трансферам и по вернувшимся из аренд футболистов, поскольку до чемпионата еще есть время. Надо понимать, что в августе мы можем сыграть 10 матчей, люди нам понадобятся. На данный момент я доволен тем, как ребята работают, но решения будут приняты нескоро», — сказал в эфире «Матч Премьер» Витория.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 11 июля. Начало — в 18.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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