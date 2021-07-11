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Леонид Федун приехал на матч «Спартак» — «Сочи»

17:30
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Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прибыл на матч Кубка Матч-Премьер между красно-белыми и «Сочи».

Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало — в 18.00 (мск).

Помимо «Спартака» и «Сочи», в предсезонном турнире принимают участие «Рубин» и «Химки». В субботу, 10 июля, казанцы победили подмосковный клуб со счетом 1:0 и на время возглавили турнирную таблицу товарищеского турнира.

Спартак — Сочи

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