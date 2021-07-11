Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев открыл счет в матче предсезонного турнира Кубок Матч-Премьер против «Сочи» — 1:0.

Хавбек отправил мяч в ворота Дениса Адамова ударом с правого фланга в левый угол с линии штрафной.

Pick that one out ? pic.twitter.com/RW0UgplQlE — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 11, 2021

Этот гол стал для Бакаева вторым в нынешнем межсезонье. До этого он забивал в товарищеском матче со словенским «Браво» (2:2).