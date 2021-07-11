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«Спартак» — «Сочи»: Бакаев забил роскошный гол ударом в дальний угол с линии штрафной

18:11
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев открыл счет в матче предсезонного турнира Кубок Матч-Премьер против «Сочи» — 1:0.

Хавбек отправил мяч в ворота Дениса Адамова ударом с правого фланга в левый угол с линии штрафной.

Этот гол стал для Бакаева вторым в нынешнем межсезонье. До этого он забивал в товарищеском матче со словенским «Браво» (2:2).

Спартак — Сочи

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы