«Спартак» — «Сочи»: Бакаев забил роскошный гол ударом в дальний угол с линии штрафной
18:11
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев открыл счет в матче предсезонного турнира Кубок Матч-Премьер против «Сочи» — 1:0.
Хавбек отправил мяч в ворота Дениса Адамова ударом с правого фланга в левый угол с линии штрафной.
Pick that one out ? pic.twitter.com/RW0UgplQlE— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 11, 2021
Этот гол стал для Бакаева вторым в нынешнем межсезонье. До этого он забивал в товарищеском матче со словенским «Браво» (2:2).
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