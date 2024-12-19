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Милонов: «Комличенко вырос в поддельных трениках и ходил в левых кроссовках»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на слова нападающего «Ростова» Николая Комличенко о ценах на помидоры и яйца в магазинах.

«Яйца есть и дороже, и помидоры видел в Петербурге в прошлом году за 1900. Даже у себя в канале выложил эту удивительную цену. Но раз их продают, значит, кто-то покупает. А вообще отличительная черта типичного потребителя таких продуктов — деньги появились, а какое-то сознание не появилось. Когда человек резко стал обладать средствами, он начинает тратить их совершенно по-глупому, бестолковым образом — как покупать помидоры за 1000 рублей, чтобы показать всем, что он может. Комличенко мог купить и дороже — ну, любит такие, его право, но он же об этом сказал. Посетовал с одной стороны, а с другой понтанулся. Дешевый понторез. Думаю, он вырос в поддельных трениках и ходил в левых кроссовках. Не потому, что денег не было, а потому, что хотелось ходить в «Louis Vuiton», а на него не хватало. Поэтому ходил в левом вместо того, чтобы ходить в менее пафосном. Не ходи в «Louis Vuitton», лучше ходи в нормальных трениках отечественных», — цитирует «РБ Спорт» Милонова.

В этом сезоне Комличенко сыграл 22 матча, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Нападающий &laquo;Ростова&raquo; Николай Комличенко. Форвард «Ростова» Комличенко: «Меня шокируют цены на продукты»
Николай Комличенко
Футбол
ФК Ростов
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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