Колыванов: «Никто из первой пятерки в РПЛ не потерял шансов на первое место»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов оценил бело-голубых в первой части сезона в РПЛ.

«У «Динамо» все стабильно, как и в прошлом году — не могу сказать, что бело-голубые сильно порадовали, но и не сильно разочаровали. Но наступали все время на те же грабли — матчи, которые они могли выиграть, завершали вничью. Но там наверху все так близко, что никто из первой пятерки команд не потерял шансов на первое место», — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

«Динамо» в 18 турах набрало 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.