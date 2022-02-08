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Виталий Лисакович: «Дзюба в последнее время начал играть в другой футбол»

Владислав Зимагулов
Корреспондент

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович в интервью «СЭ» рассказал об игроках, с которыми играл в «Локомотиве», а также назвал лучших футболистов РПЛ.

— Самый неудобный игрок в РПЛ, с которым ты сталкивался на поле?
— Нет, не было такого, честно.

— А кто лучший в лиге?
— Азмун — забивает много важных голов и всегда становится чемпионом. Назвал бы Дзюбу, но в последнее время что-то он начал играть в другой футбол.

Я бы отметил Хвичу, но ему статистики не хватает. Он хорош, честно. Ему нужно чуть помощи от партнеров, я считаю.

— А в «Локо» кто на тебя произвел впечатление?
— Чорлука.

— Чем?
— Да всем. Это невозможно объяснить словами. Человек знает всё: он менял темп игры: надо быстрее или медленнее — пожалуйста, он любой пас тебе отдаст; через игрока надо — отдаст, или через зону — тоже сделает. Такой игрок на опыте! Когда он был в команде, было легко. Он начинал атаку — давал идеально в зону, и мы проводили атаку. Надо чуть спокойнее сыграть — он это делал, успокаивал темп.

Гильерме тоже такой — очень хороший, топ-вратарь. И как человек тоже топ. Всегда можно поговорить, всегда поддержит, напихает на правах капитана.

Бару бы отметил. Он уже капитан, становится лидером, выходит на первый план. Он там самый опытный, мы с ним в хороших отношениях. Очень рад, что он вызывается в сборную. Как человек он очень порядочный и надежный, открытый.

Виталий Лисакович. «Все в «Локо» были в шоке, когда Рангник ушел в «МЮ». Лисакович — о трансфере в «Рубин», Цорне и разговоре со Слуцким

Артем Дзюба
Ведран Чорлука
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Виталий Лисакович
3
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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