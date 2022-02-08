Виталий Лисакович: «Дзюба в последнее время начал играть в другой футбол»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович в интервью «СЭ» рассказал об игроках, с которыми играл в «Локомотиве», а также назвал лучших футболистов РПЛ.

— Самый неудобный игрок в РПЛ, с которым ты сталкивался на поле?

— Нет, не было такого, честно.

— А кто лучший в лиге?

— Азмун — забивает много важных голов и всегда становится чемпионом. Назвал бы Дзюбу, но в последнее время что-то он начал играть в другой футбол.

Я бы отметил Хвичу, но ему статистики не хватает. Он хорош, честно. Ему нужно чуть помощи от партнеров, я считаю.

— А в «Локо» кто на тебя произвел впечатление?

— Чорлука.

— Чем?

— Да всем. Это невозможно объяснить словами. Человек знает всё: он менял темп игры: надо быстрее или медленнее — пожалуйста, он любой пас тебе отдаст; через игрока надо — отдаст, или через зону — тоже сделает. Такой игрок на опыте! Когда он был в команде, было легко. Он начинал атаку — давал идеально в зону, и мы проводили атаку. Надо чуть спокойнее сыграть — он это делал, успокаивал темп.

Гильерме тоже такой — очень хороший, топ-вратарь. И как человек тоже топ. Всегда можно поговорить, всегда поддержит, напихает на правах капитана.

Бару бы отметил. Он уже капитан, становится лидером, выходит на первый план. Он там самый опытный, мы с ним в хороших отношениях. Очень рад, что он вызывается в сборную. Как человек он очень порядочный и надежный, открытый.