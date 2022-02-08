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Лисакович — о лимите на легионеров: «Если ослабят, начнут тащить иностранцев, россияне толком играть не будут»

Владислав Зимагулов
Корреспондент

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович в интервью «СЭ» высказался о лимите на легионеров и его влиянии на российских футболистов.

Виталий Лисакович. «Все в «Локо» были в шоке, когда Рангник ушел в «МЮ». Лисакович — о трансфере в «Рубин», Цорне и разговоре со Слуцким

— Как ты относишься к лимиту? Сейчас много дискуссий об этом, нужно ли его существенно менять или, наоборот, ужесточить.

— Понятно, что при любом раскладе есть минусы и плюсы. Лимит ослабят — начнут в Россию тащить легионеров, а россияне играть толком не будут. Только самые сильные. Остальные постоянную практику не получат. И если будут важные матчи сборной России, еще и кто-то сломается из лидеров, то некого будет вызвать: тот мало играет, другой, у многих мало практики. Кого тогда будете вызывать? Обойма сократится.

Но с другой стороны, когда лимит жестче, российские игроки играют спокойно: зачем им куда-то стремиться? Комфортные условия. Найти баланс очень трудно, поэтому так много споров, ругани.

На данный момент в российском футболе действует лимит на легионеров по схеме «8+17», который ограничивает заявку клубов до восьми иностранцев.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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Лисакович рассказал, почему решил перейти из «Локомотива» в «Рубин»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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