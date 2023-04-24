Калешин: «Краснодар» сделал подарок «Спартаку» на майские праздники, хотя выглядел лучше и целостнее»

Калешин отреагировал на поражение «Краснодара» в матче против «Спартака» в 24-м туре РПЛ

Экс-игрок «Краснодара» Виталий Калешин отреагировал на поражение быков в матче против «Спартака» (3:4) в 24-м туре РПЛ.

«Краснодар» сделал подарок «Спартаку» на майские праздники. Отдал такую игру при счете 2:0. Пенальти, затем Сафонов сыграл не лучшим образом, отбил на ногу Соболеву. Потом забили снова, и казалось, еще можно остаться в игре. Несмотря на то, что «Спартак» забил четыре, «Краснодар» был сильнее, выглядел лучше и целостнее. Дело не в том, что расслабились — счет был не 5:0. Сами дали повод «Спартаку» поверить, что можно унести ноги с этого матча», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.