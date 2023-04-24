Джикия объяснил свою реакцию на вопрос о деградации «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему резко отреагировал на вопрос журналиста о деградации «Спартака» после поражения от «Акрона» (1:2) в FONBET Кубке России.

«Слова про деградацию? Я не хотел слушать это после игры. Есть эмоции, есть результат. Я с уважением отношусь к журналистам. Я говорил, что есть результат — есть игра. В итоге, как всегда, несколько слов было выдернуто из контекста», — передает слова Джикии корреспондент «СЭ».

В 24-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» (4:3) и вернулся на третье место в турнирной таблице.