Виталий Денисов: "Не могу сказать, что на матч с "Локомотивом" мне все равно"

Защитник "Рубина" Виталий Денисов поделился впечатлениями от первых тренировок в казанском клубе. Казанцы готовятся к игре 1-го тура премьер-лиги против "Локомотива", за который Денисов выступал с 2013 по 2018 год

- Много работы как на поле, так и за его пределами. Много общения с тренером, в плане подготовки все отлично, - цитирует официальный сайт "Рубина" Денисова. - Некоторые вещи были для меня в новинку. Надеюсь, что будем готовы. Первая игра покажет.

- Какие впечатления от клуба изнутри?

- Конечно, я приехал и был сильно удивлен базой, оснащением, несколько зеленых полей в шикарном состоянии. Это все вызывает радость и положительные эмоции.

- Особый настрой у вас есть на игру с «Локомотивом»? Или все равно?

- Я не могу сказать, что все равно. Настраиваюсь как на хорошую игру. Стараюсь не акцентировать внимание на том, что это команда, в которой провел долгое время.