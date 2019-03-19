Вильям де Оливейра: "Отрыва в пять очков за 10 туров до конца "Зениту" недостаточно, чтобы чувствовать себя спокойно"

Ассистент главного тренера "Зенита" Вильям де Оливейра отметил, что команда не может чувствовать себя спокойно с отрывом в пять очков от конкурентов.

- Отрыва в пять очков за 10 туров до конца недостаточно, чтобы чувствовать себя спокойно, - приводят "Известия" слова де Оливейры. - Чемпионат России - очень сложный турнир. Понимаем, что впереди еще много игр и надо быть максимально сконцентрированными до самого конца сезона. Только тогда мы добьемся нашей цели. Кто из конкурентов наиболее опасен? Мы смотрим только на себя. Если выиграем все оставшиеся матчи, точно возьмем трофей.