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Барриос: «Давно хотел отличиться, искал для этого возможность, и вот сегодня все сложилось»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился эмоциями после забитого гола в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи» (7:0).

— Очень рад! В первую очередь, тому, что мы набрали три очка. Всегда важно выигрывать дома, особенно, когда впереди заключительный отрезок первой части сезона. И если игра складывается так, что соперник оставляет тебе много свободного пространства, нужно этим пользоваться.

Еще счастлив, что смог забить! Давно хотел отличиться, искал для этого возможность, и вот сегодня все сложилось. Спасибо всем партнерам, которые всегда меня поддерживают, надеюсь, впереди еще много голов.

— «Зенит» забил «Сочи» семь безответных мячей. Ожидали чего-то подобного?

— Нет, наоборот — перед каждой игрой я готовлюсь к тому, что на поле будет тяжелая борьба, ведь все противники по-особенному настраиваются на нас, многие закрываются в обороне, стараются блокировать все наши атакующие действия. Мы знали, что в «Сочи» выступают качественные футболисты, и что для победы нам нужно показать свою лучшую игру. В начале встречи нам удалось воспользоваться своими шансами, что придало команде уверенности — и мы держали высокий уровень интенсивности до самого финального свистка.

— Расскажите подробнее про ваш гол. Удар вышел на загляденье!

— Я часто оказываюсь с мячом в подобной позиции, но, порой сомневаюсь, стоит ли бить по воротам. Но сегодня решился! Еще до того, как получил передачу, подумал о том, что, если хорошо обработаю мяч, обязательно пробью. К счастью, гол действительно получился красивым, и я очень этому рад! Хорошо, что важные три очка остались дома — теперь все мысли об игре против «Краснодара».

— Вы забили за «Зенит» впервые за три года, месяц назад оформили дебютный — и не менее красивый — гол за сборную Колумбии. Как случилось это преображение из опорника в бомбардира?

— На самом деле, я уже давно усиленно работаю на тренировках над ударом с дистанции, потому что по ходу матча у меня возникает много возможностей, чтобы пробить по воротам. Чаще я делаю выбор в пользу передачи партнеру, который находится в лучшем положении, но иногда бью и сам. Сегодня удалось забить, и это мотивация продолжать становиться лучше в этом компоненте игры, чтобы таких голов было больше!

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-24-vilmar-barrios-poroy-somnevayus-stoit-li-bit-po-vorotam-no-segodnya-reshilsya-.htm
Вильмар Барриос
ФК Зенит
ФК Сочи
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