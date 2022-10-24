Барриос: «Давно хотел отличиться, искал для этого возможность, и вот сегодня все сложилось»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился эмоциями после забитого гола в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи» (7:0).
— Очень рад! В первую очередь, тому, что мы набрали три очка. Всегда важно выигрывать дома, особенно, когда впереди заключительный отрезок первой части сезона. И если игра складывается так, что соперник оставляет тебе много свободного пространства, нужно этим пользоваться.
Еще счастлив, что смог забить! Давно хотел отличиться, искал для этого возможность, и вот сегодня все сложилось. Спасибо всем партнерам, которые всегда меня поддерживают, надеюсь, впереди еще много голов.
— «Зенит» забил «Сочи» семь безответных мячей. Ожидали чего-то подобного?
— Нет, наоборот — перед каждой игрой я готовлюсь к тому, что на поле будет тяжелая борьба, ведь все противники по-особенному настраиваются на нас, многие закрываются в обороне, стараются блокировать все наши атакующие действия. Мы знали, что в «Сочи» выступают качественные футболисты, и что для победы нам нужно показать свою лучшую игру. В начале встречи нам удалось воспользоваться своими шансами, что придало команде уверенности — и мы держали высокий уровень интенсивности до самого финального свистка.
— Расскажите подробнее про ваш гол. Удар вышел на загляденье!
— Я часто оказываюсь с мячом в подобной позиции, но, порой сомневаюсь, стоит ли бить по воротам. Но сегодня решился! Еще до того, как получил передачу, подумал о том, что, если хорошо обработаю мяч, обязательно пробью. К счастью, гол действительно получился красивым, и я очень этому рад! Хорошо, что важные три очка остались дома — теперь все мысли об игре против «Краснодара».
— Вы забили за «Зенит» впервые за три года, месяц назад оформили дебютный — и не менее красивый — гол за сборную Колумбии. Как случилось это преображение из опорника в бомбардира?
— На самом деле, я уже давно усиленно работаю на тренировках над ударом с дистанции, потому что по ходу матча у меня возникает много возможностей, чтобы пробить по воротам. Чаще я делаю выбор в пользу передачи партнеру, который находится в лучшем положении, но иногда бью и сам. Сегодня удалось забить, и это мотивация продолжать становиться лучше в этом компоненте игры, чтобы таких голов было больше!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|2 : 1
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|7 : 0
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2