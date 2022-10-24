В РФС прокомментировали возможную интеграцию клубов из присоединенных территорий в чемпионаты России по футболу

Служба коммуникации РФС поделилась информацией о возможной интеграции команд из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в российские турниры.

«Развитие футбола на всей территории нашей страны было и остается приоритетом Российского футбольного союза. Эту работу РФС проводит совместно с правительством Российском Федерации и другими органами исполнительной власти», — приводит «РБ Спорт» слова службы коммуникации РФС.

Сегодня, 24 октября, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в чемпионаты России по футболу.