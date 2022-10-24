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Иван Сергеев: «Иногда ничего не надо делать — и мячи сами залетают в ворота»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Сочи» (7:0).

— У нас все получалось, поэтому забивали голы на любой вкус и довели дело до крупной победы.

— Помнили, что можете побить рекорд крупнейшей победы? Чувствовали дополнительную мотивацию?

— Никто не думал об этом. В конце только обсуждали, что до этого выиграли 8:0, а сейчас — 7:0. А перед матчем и во время — никто об этом даже не думал.

— Вы побили рекордную серию «Ротора», 41 матч подряд забиваете мячи на домашнем стадионе. Как команда становится такой результативной?

— Мы, честно говоря, не знали, что есть такая серия. Делаем свою работу, играем для болельщиков. Они поддерживают нас, а мы радуем их победами и голами.

— Первый гол показался очень внезапным. Что в этот момент произошло?

— Прострел, неожиданно мяч попал в голову, завис в воздухе и залетел в ворота. Иногда ничего не надо делать — и мячи сами залетают в ворота (улыбается).

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-24-ivan-sergeev-u-nas-vse-poluchalos-poetomu-zabivali-na-lyuboy-vkus.htm
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
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 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
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22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 7 : 0
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