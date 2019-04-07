Вильмар Барриос: "Игра шла под диктовку "Зенита" в первом тайме"

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос считает, что его команде не хватает лучшей реализации моментов в матче 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Об этом хавбек сообщил в эфире телеканала "Матч Премьер" в перерыве после первого тайма встречи.

– Я считаю, что мы контролировал мяч на протяжении 45 минут. Игра шла под нашу диктовку, тяжело с реализаций во встрече с "Локомотивом". Надеемся исправить ситуацию во втором тайме, – сказал Барриос.

"Зенит" лидирует с 44 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на 4-й строчке.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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