19:59 | Футбол — РПЛ

Вильмар Барриос: "Игра шла под диктовку "Зенита" в первом тайме"

0
Обсудить

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос считает, что его команде не хватает лучшей реализации моментов в матче 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Об этом хавбек сообщил в эфире телеканала "Матч Премьер" в перерыве после первого тайма встречи.

– Я считаю, что мы контролировал мяч на протяжении 45 минут. Игра шла под нашу диктовку, тяжело с реализаций во встрече с "Локомотивом". Надеемся исправить ситуацию во втором тайме, – сказал Барриос.

"Зенит" лидирует с 44 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на 4-й строчке.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Локомотив - Зенит
 
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
Материалы других СМИ