Вильмар Барриос: "Буду выкладываться по максимуму за клубные цвета, за стрелку, за товарищей по команде"

Новичок "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, что перешел в петербургский клуб с большими надеждами и грандиозными планами. 25-летний колумбиец, ранее выступавший за "Боку Хуниорс", подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на 4,5 года.

– Уже начинаю привыкать к холодам, – сказал Барриос в интервью пресс-службе клуба. – Знаю, что может быть еще холоднее, но, надеюсь, не сильно. Это вопрос привычки, нужно уметь приспосабливаться к условиям. Если хочу добиться успеха, то должен привыкнуть к холоду. Я приехал в "Зенит" с большими надеждами и грандиозными планами отдать все самое лучшее для команды, помочь ей добиться самых высоких целей. Буду выкладываться по максимуму за клубные цвета, за стрелку, за товарищей по команде.

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