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Виллиана Рошу накажут серьезнее всех, Литвинова могут оправдать

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Виллиан Роша и Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В дерби ЦСКА — «Спартак» (0:2) три игрока получили красные карточки. Как их накажут?

Как записано в протоколе матча, Виллиан Роша наказан за «агрессивное поведение, удар соперника рукой в голову во время остановки игры». Кроме того, в протокол включено замечание, что на 57-й минуте после показа красной карточки он, «уходя с футбольного поля схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля».

Агрессивное поведение, в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, предполагает дисквалификацию на срок до четырех матчей. Вряд ли защитника ЦСКА накажут по полной и отстранят на такое число игр. Скорее всего, с учетом упомянутого замечания и оценки его действий судьей Виллиана Рошу дисквалифицируют на две игры или три (из которых на одну условно).

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Причиной удаления Руслана Литвинова названо «агрессивное поведение, захват соперника рукой за лицо во время остановки игры». «Спартак» наверняка попробует обжаловать решение судьи Алексея Сухого и обратится в КДК РФС, который, в свою очередь, попросит ЭСК РФС оценить правильность действий рефери. Шансы на то, что удаление спартаковца признают ошибочным, есть. Если же вердикт арбитра оставят в силе, с учетом мягкости наказаний КДК Литвинову, видимо, будет грозить пропуск одной игры с возможной условной дисквалификацией еще на одну. Но, повторю, есть вероятность, что красную карточку отменят.

Иван Обляков, получивший два предупреждения за неспортивное поведение и грубую игру, автоматически заработал одноматчевую дисквалификацию и пропустит встречу 15-го тура с «Крыльями Советов».

Руслан Литвинов
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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