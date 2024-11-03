Пивоваров: «Вопрос о продлении контракта с Бальбуэной будет решен по итогам сезона»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб будет обсуждать новый контракт защитника Фабиана Бальбуэна в конце сезона. Действующий контракт истекает летом 2025 года.

«Доволен ли клуб игрой Бальбуэны? Фабиан — наш капитан, важный игрок «Динамо». В матче с «Ростовом» он хорошо выступил. Вопрос о продлении контракта будет решен по итогам сезона», — цитирует «РБ Спорт» Пивоварова.

33-летний парагваец в этом сезоне сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.