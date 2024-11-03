Пивоваров: «Вопрос о продлении контракта с Бальбуэной будет решен по итогам сезона»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб будет обсуждать новый контракт защитника Фабиана Бальбуэна в конце сезона. Действующий контракт истекает летом 2025 года.
«Доволен ли клуб игрой Бальбуэны? Фабиан — наш капитан, важный игрок «Динамо». В матче с «Ростовом» он хорошо выступил. Вопрос о продлении контракта будет решен по итогам сезона», — цитирует «РБ Спорт» Пивоварова.
33-летний парагваец в этом сезоне сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Источник: «РБ Спорт»
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|1 : 1
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Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
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Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
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|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
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|
Ахмат – Пари НН
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