Виллиан Роша заявил, что у него остается сильная связь с ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе из клуба.

— Виллиан, этот сезон стал для вас первым в «Аль-Джазире». Как оцените его?

— Это был сезон адаптации, но все сложилось хорошо. Я уже несколько лет провел в ЦСКА и понимал, что важно начать новую главу, несмотря на сильную связь с клубом — она была и остается. Шаг дался непросто, но, чувствую, это было верное решение. Я счастлив в «Аль-Джазире» и написал очень красивую историю в ПФК ЦСКА, — сказал Виллиан Роша «СЭ».

В августе 2025 года защитник перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Он выступал за московский клуб с 2022 года.

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