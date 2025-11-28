Роша: «Когда смотрю класико со «Спартаком», сердце щемит»

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» признался, что скучает по игре в России.

— Следишь за матчами ЦСКА?

— Смотрю практически каждую игру. Слежу, всегда болею за ЦСКА. Иногда хочется быть там, с ребятами... Когда смотрю класико со «Спартаком» — самое большое дерби в России, — сердце щемит. Защищать цвета ЦСКА на поле — это было особенное ощущение! Теперь я только слежу со стороны за клубом, за игроками, за друзьями, которых там завел. Желаю им удачи, посылаю позитивную энергию.

— Встретишься с командой во время зимних сборов в ОАЭ?

— Да, на предсезонке мы уже пересекались, жили в одном отеле. Сказал, что когда они снова будут здесь — приеду навестить всех. Это недалеко, всего 20 минут.

Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года, 12 августа 2025 года стало известно о переходе бразильца в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.