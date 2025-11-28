Роша рассказал, что Фекир запрещает бразильцу говорить на русском в «Аль-Джазире»

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» рассказал об игре за «Аль-Джазиру».

— Ты играешь с Набилем Фекиром и Мохамедом Эльнени. Они спрашивают у тебя что-то про Россию?

— Нет, когда я приехал — только поприветствовали: сказали чувствовать себя как дома, потому что команда очень хорошая. Оказали полную поддержку. Это два опытных парня. Много общаюсь с Фекиром, потому что он говорит по-испански. Знает и английский, который я улучшаю — беру уроки. Это опытный парень, который точно мне поможет.

— А ты их учишь русскому?

— Иногда я прихожу, шучу с ребятами, говорю по-русски, а Набиль: «А? Что ты говоришь? Давай на английском — здесь никто не знает русского!» Но некоторые слова я все равно использую, чтобы не забывать язык.

Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года, 12 августа 2025 года стало известно о переходе бразильца в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.