Роша рассказал о реакции Челестини и Бабаева на свой неожиданный уход из ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» рассказал подробности ухода из клуба.

— Как отреагировал Фабио Челестини?

— Мы с ним вместе выиграли Суперкубок, у нас прекрасные отношения. Я пришел, все честно объяснил про семью. Он вздохнул и сказал: «Понимаю, такова жизнь. Желаю тебе и твоим близким всего самого лучшего, пусть Бог вас благословит». Все прошло по-человечески, без обид.

— А руководство — Роман Бабаев, Евгений Гинер?

— Конечно, им не хотелось отпускать важного игрока, но они все поняли. Поговорил с Романом Бабаевым, рассказал про ситуацию с дочерью — он сразу: «Окей, Виллиан, все нормально, удачи тебе». Никаких претензий, только уважение с обеих сторон.

— Правда, что ты сам выкупил свой контракт?

— Нет, это выдумки. Ни я, ни мой агент такого не говорили и не делали.

Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года, 12 августа 2025 года стало известно о переходе бразильца в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.