Грушевский — о спасении «Оренбурга» в матче с ЦСКА: «Свалившееся с неба очко»

Известный болельщик ЦСКА артист Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

«Превалируют расстроенные чувства от упущенной и вполне заслуженной победы, по моему мнению. Справедливости ради, стоит признать, что у ЦСКА не было какой-то россыпи голевых моментов. Скорее, несколько неплохих шансов: у Давилы в первом тайме, штрафной удар Гайича в штангу, когда Заболотный не смог подстроиться под мяч во втором тайме. Но так или иначе, команда смогла выйти вперед и победа была бы более чем справедливой. Но в футболе все эти соображения не имеют ровным счетом никакого смысла. Так сложилось, что даже их гол нельзя толком назвать голевым моментом. Да, получился такой изумительный удар с лета. Для болельщика ЦСКА результат матча несправедливый. Ну а болельщики «Оренбурга» могут праздновать свалившееся с неба очко», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

ЦСКА набрал 29 очков и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы сыграют против «Крыльев Советов» (8 марта).