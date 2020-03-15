Виктор Васин: «Пришлось играть весь матч с «автобусом»

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от матча 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Уфы» (0:0). Футболист рассказал, что у команды была ставка на быстрый гол, но она не сработала.

— «Автобус» можно убрать только забив гол, — сказал Васин в интервью клубной пресс-службе. — Ставка была забить в первом тайме как можно быстрее. У нас были моменты, не повезло. Поэтому пришлось играть весь матч с «автобусом».

Понимали, что во втором тайме они будут играть еще ниже. Нужно было быстрее мяч двигать, больше рисковать.

Обреченности не было. Не повезло в начале, а как показывает практика: чем ближе к концу, тем тяжелее забить.

— Вы не играли с августа, теперь уже третий матч проводите, как ощущения?

— С каждой неделей чувствую себя чуть лучше. Колени дают играть, форму набрал, теперь только прогрессировать.

— Боль ушла?

— Нет, я привык уже с ней жить просто.

— В Европе отменяют чемпионаты. Как-то обсуждаете это в команде, что делать, если сделают перерыв?

— Думаю, тренироваться продолжим во время перерыва. Просто в играх будет пауза.

— Как часто обсуждаете коронавирус в раздевалке?

— Особо не обсуждаем. В общих чертах объяснили, стараемся темы не касаться.