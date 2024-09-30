Виктор Са считает, что «Краснодар» отлично сыграл в обороне против «Зенита»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Са прокомментировал победу над «Зенитом» (2:0) в 10-м туре РПЛ.

«Это был тяжелый матч, но мы счастливы, что удалось выиграть. Верили, что сможем сделать это. В защите мы показали отличную игру. Надеемся, что дальше все будет только лучше и лучше», — цитирует Са «РБ Спорт».

После 10 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Зенит» — третий с 23 очками.