Голкипер «Акрона» Волков: «Дзюба — великолепный человек»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков ответил на вопрос о влиянии нападающего Артема Дзюбы на команду.

36-летний форвард присоединился к тольяттинской команде в сентябре, подписав контракт до конца сезона-2024/25.

«Он великолепный человек. Душа компании и раздевалки, если можно так сказать. Такая фигура, как Артем, очень помогает команде. Он своей харизмой добавил уверенности нашим ребятам в раздевалке и на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Волкова.

Дзюба провел три матча за «Акрон» в чемпионате России, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.