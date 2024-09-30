Помощник Федотова в ЦСКА — о неудачах клуба в прошлом сезоне: «Уже летом понимали, что просядем»

Олег Фоменко, ассистент бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, заявил, что спад в игре армейцев в прошлом сезоне прогнозировался заранее.

«Начать стоит с того, что из всех команд премьер-лиги у нас был самый короткий отпуск. Мы позже всех закончили сезон из-за финала Кубка с «Краснодаром» и раньше всех начали из-за Суперкубка с «Зенитом». Между этими двумя матчами прошло чуть больше месяца. Ребята не успели отдохнуть ни морально, ни физически. Четыре человека, которые играли с «Краснодаром», были не готовы играть в Суперкубке. На подготовку к новому сезону РПЛ у нас было всего 10 дней — это катастрофа. Мы уже летом понимали, что просядем и в плане игры, и в плане результата», — цитирует Фоменко Sport24.

Фоменко и Федотов работали в ЦСКА с июня 2022 года по июнь 2024-го. В прошлом сезоне московская команда заняла шестое место в чемпионате России.