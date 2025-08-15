Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

15 августа, 01:15

Онопко — об уходе Карпина из «Ростова»: «Обиды нет и быть не может»

Александр Львов
Обозреватель

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» отметил, что у него нет обиды на Валерия Карпина из-за ухода с поста главного тренера ростовской команды.

— Какой была ваша первая реакция на решение Карпина покинуть «Ростов»?

— Узнав об этом, воспринял случившееся как дурной сон. Ведь когда мы проводили сборы, ничего подобного даже не обсуждалось. И только перед первой игрой с «Динамо» Карпин сообщил о решении оставить команду. Экспромтом оно не было, поскольку к тому моменту он уже все согласовал с президентом клуба. Но для всех это стало большой и неприятной неожиданностью — все-таки столько вместе проработали. Тогда же было объявлено, что команду возглавит Джонатан Альба, который был первым помощником Георгиевича.

— Карпин объяснил, что заставило его пойти на такой шаг?

— Вечером, собрав тренерский штаб, он откровенно признался, что очень устал от изматывающих поездок. Наш аэропорт закрыт. Вот и приходилось добираться на матчи и обратно на перекладных: автобус — поезд, самолет — автобус, поезд — самолет. Для тренера готовить в таких условиях команду — сумасшедшее напряжение. Да еще при этом по максимуму спрашивать с ребят. Чувствовалось, что решение уйти далось нелегко и он очень переживает. Мы его поняли, поскольку все время были рядом и видели, как ему тяжело. Но, как известно, ответственность за все несет только главный тренер. А ответа на то, когда наступят перемены в такой «кочевой» жизни, никто дать не мог. Так вот и расстались с грустью...

— После ухода интерес к Карпину проявляли несколько клубов. Ожидали, что Валерий Георгиевич возглавит именно «Динамо»?

— Признаюсь, нет. Хотя еще раньше в новостях прочитал, что в списках кандидатов, которых рассматривает «Динамо», есть и Карпин. Но мало ли что пишут! Сам Георгич говорил, что собирается сосредоточиться только на сборной, поскольку очень устал и должен взять паузу. Но я был уверен, что долгого отдыха у него не будет, — не в его характере.

Почему Карпин дал добро «Динамо»? Это клуб с возможностями решать большие задачи, который уже много лет топчется на месте. В позапрошлом сезоне был в полушаге от золота, но не хватило характера. У Карпина он есть. Как и стремление к большим победам. Да, в «Ростове» их не было. Но вместе с Георгичем мы делали все что могли, — бились в Кубке России, готовили ребят для сборной. Но самое главное — играли в футбол, за который нас уважали. Словом, двигались вперед.

Кстати, у «Ростова» близится 100-летний юбилей, к которому, надеюсь, мы встанем на ноги и достойно его встретим.

25 февраля 2025 года «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. Сезон-2025/26 «Ростов» начал с 3 набранных очков в 4 турах и заниимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Виктор Онопко и&nbsp;Валерий Карпин.«Обиды на Карпина нет и быть не могло!» Онопко — о «Ростове», Альбе и «Динамо»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Виктор Онопко
Футбол
ФК Ростов
Читайте также
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
В ООН приняли резолюцию об «олимпийском перемирии» на период Игр в Италии
Axios раскрыл причину отмены встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции
Путин принял участие в конференции по развитию ИИ. Главное
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Онопко — об Альбе: «Требования те же, что и у Карпина. Почти ничего не поменялось»

Онопко — о «Ростове»: «Это мой дом. Горжусь командой!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости