Онопко — об уходе Карпина из «Ростова»: «Обиды нет и быть не может»

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» отметил, что у него нет обиды на Валерия Карпина из-за ухода с поста главного тренера ростовской команды.

— Какой была ваша первая реакция на решение Карпина покинуть «Ростов»?

— Узнав об этом, воспринял случившееся как дурной сон. Ведь когда мы проводили сборы, ничего подобного даже не обсуждалось. И только перед первой игрой с «Динамо» Карпин сообщил о решении оставить команду. Экспромтом оно не было, поскольку к тому моменту он уже все согласовал с президентом клуба. Но для всех это стало большой и неприятной неожиданностью — все-таки столько вместе проработали. Тогда же было объявлено, что команду возглавит Джонатан Альба, который был первым помощником Георгиевича.

— Карпин объяснил, что заставило его пойти на такой шаг?

— Вечером, собрав тренерский штаб, он откровенно признался, что очень устал от изматывающих поездок. Наш аэропорт закрыт. Вот и приходилось добираться на матчи и обратно на перекладных: автобус — поезд, самолет — автобус, поезд — самолет. Для тренера готовить в таких условиях команду — сумасшедшее напряжение. Да еще при этом по максимуму спрашивать с ребят. Чувствовалось, что решение уйти далось нелегко и он очень переживает. Мы его поняли, поскольку все время были рядом и видели, как ему тяжело. Но, как известно, ответственность за все несет только главный тренер. А ответа на то, когда наступят перемены в такой «кочевой» жизни, никто дать не мог. Так вот и расстались с грустью...

— После ухода интерес к Карпину проявляли несколько клубов. Ожидали, что Валерий Георгиевич возглавит именно «Динамо»?

— Признаюсь, нет. Хотя еще раньше в новостях прочитал, что в списках кандидатов, которых рассматривает «Динамо», есть и Карпин. Но мало ли что пишут! Сам Георгич говорил, что собирается сосредоточиться только на сборной, поскольку очень устал и должен взять паузу. Но я был уверен, что долгого отдыха у него не будет, — не в его характере.

Почему Карпин дал добро «Динамо»? Это клуб с возможностями решать большие задачи, который уже много лет топчется на месте. В позапрошлом сезоне был в полушаге от золота, но не хватило характера. У Карпина он есть. Как и стремление к большим победам. Да, в «Ростове» их не было. Но вместе с Георгичем мы делали все что могли, — бились в Кубке России, готовили ребят для сборной. Но самое главное — играли в футбол, за который нас уважали. Словом, двигались вперед.

Кстати, у «Ростова» близится 100-летний юбилей, к которому, надеюсь, мы встанем на ноги и достойно его встретим.

25 февраля 2025 года «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. Сезон-2025/26 «Ростов» начал с 3 набранных очков в 4 турах и заниимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.