15 августа, 00:45

Онопко — об Альбе: «Требования те же, что и у Карпина. Почти ничего не поменялось»

Александр Львов
Обозреватель

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» отметил, как изменилась игра команды после назначения Джонатана Альбы на пост главного тренера команды.

— Что поменялось в работе и игре «Ростова» с момента, когда его возглавил Джонатан Альба?

— Практически ничего. К примеру, на сборах трудились по тому же графику и режиму, что и раньше. Ничего не изменилось в работе медиков, аналитиков, диетолога — те же требования, те же задачи. И если появились какие-то новшества в тренировочном процессе, то они несущественны и больше носят эмоциональный характер. К примеру, в предыгровых занятиях стало больше «короткого» футбола: матчи «7 на 7», на ограниченной площадке с большими воротами, без положения «вне игры». Все это рождает остроту и заставляет быстрее принимать решения. А при ничьей все решают пенальти. Много внимания Джони, как тепло еще называют в команде Альбу, уделяет вопросам тактики. Кстати, все занятия, посвященные ей, испанец проводит на русском. Как и установки, на которых он, возможно, чуть менее эмоционален, чем Карпин, но последователен и точен в деталях. Игровое направление осталось прежним: высокий прессинг, а также три фазы обороны, из которой чуть поменялся выход. В атаке с уходом Комличенко выдвинулся вперед Голенков. На этой позиции могут сыграть также Сулейманов и восстановившийся после травмы Мохеби. Но здесь многое зависит от тактики и особенностей соперника.

«Ростов» в 4 турах набрал 3 очка и заниимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Виктор Онопко и&nbsp;Валерий Карпин.«Обиды на Карпина нет и быть не могло!» Онопко — о «Ростове», Альбе и «Динамо»

Виктор Онопко
Футбол
ФК Ростов
Джонатан Альба
