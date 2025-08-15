Онопко: «В «Ростове» есть костяк, вокруг которого должна сплотиться команда»
Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» отметил, что в ростовской команде есть костяк, вокруг которого может сплотиться команда.
— Четыре пропущенных мяча в домашнем матче с «Крыльями Советов» не говорят о том, что главная задача «Ростова» — укрепление защитной линии, считавшейся одной из самых надежных?
— Когда команда пропускает столько мячей, да еще дома, то сразу же во всем начинают винить оборону. Мы до встречи с «Крылышками» в трех матчах четыре гола пропустили, а здесь столько же — в одном. И все-таки не соглашусь, что это вина только защитников. В таких случаях можно и нужно спросить еще и с тех, кто неоправданно терял мячи у своей штрафной, не успевал накрывать своего оппонента или вовремя не подстраховывал партнера. Комплекс всех этих ошибок обычно и приводит к пропущенным голам. Не в оправдание скажу, что с «Крыльями» не смогли сыграть Чистяков и Умар Сако, с которыми оборонительная линия чувствовала бы себя надежнее. Да и таких лидеров, как Глебов с Осипенко, в ней уже нет — время всегда что-то меняет. Причем иногда не в лучшую сторону. Значит, надо не раскисать, искать выход и идти дальше. В «Ростове» сейчас есть костяк, вокруг которого может и должна сплотиться команда. Это Голенков, Кучаев, Вахания, Байрамян — они способны повести за собой. И часто такие ситуации, в которой оказались мы, закаляют команду, делают ее крепче, сильнее.
«Ростов» в 4 турах набрал 3 очка и заниимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2