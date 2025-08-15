Онопко: «В «Ростове» есть костяк, вокруг которого должна сплотиться команда»

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» отметил, что в ростовской команде есть костяк, вокруг которого может сплотиться команда.

— Четыре пропущенных мяча в домашнем матче с «Крыльями Советов» не говорят о том, что главная задача «Ростова» — укрепление защитной линии, считавшейся одной из самых надежных?

— Когда команда пропускает столько мячей, да еще дома, то сразу же во всем начинают винить оборону. Мы до встречи с «Крылышками» в трех матчах четыре гола пропустили, а здесь столько же — в одном. И все-таки не соглашусь, что это вина только защитников. В таких случаях можно и нужно спросить еще и с тех, кто неоправданно терял мячи у своей штрафной, не успевал накрывать своего оппонента или вовремя не подстраховывал партнера. Комплекс всех этих ошибок обычно и приводит к пропущенным голам. Не в оправдание скажу, что с «Крыльями» не смогли сыграть Чистяков и Умар Сако, с которыми оборонительная линия чувствовала бы себя надежнее. Да и таких лидеров, как Глебов с Осипенко, в ней уже нет — время всегда что-то меняет. Причем иногда не в лучшую сторону. Значит, надо не раскисать, искать выход и идти дальше. В «Ростове» сейчас есть костяк, вокруг которого может и должна сплотиться команда. Это Голенков, Кучаев, Вахания, Байрамян — они способны повести за собой. И часто такие ситуации, в которой оказались мы, закаляют команду, делают ее крепче, сильнее.

«Ростов» в 4 турах набрал 3 очка и заниимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.