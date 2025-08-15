Футбол
15 августа, 00:15

Онопко: «В «Ростове» есть костяк, вокруг которого должна сплотиться команда»

Александр Львов
Обозреватель

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» отметил, что в ростовской команде есть костяк, вокруг которого может сплотиться команда.

— Четыре пропущенных мяча в домашнем матче с «Крыльями Советов» не говорят о том, что главная задача «Ростова» — укрепление защитной линии, считавшейся одной из самых надежных?

— Когда команда пропускает столько мячей, да еще дома, то сразу же во всем начинают винить оборону. Мы до встречи с «Крылышками» в трех матчах четыре гола пропустили, а здесь столько же — в одном. И все-таки не соглашусь, что это вина только защитников. В таких случаях можно и нужно спросить еще и с тех, кто неоправданно терял мячи у своей штрафной, не успевал накрывать своего оппонента или вовремя не подстраховывал партнера. Комплекс всех этих ошибок обычно и приводит к пропущенным голам. Не в оправдание скажу, что с «Крыльями» не смогли сыграть Чистяков и Умар Сако, с которыми оборонительная линия чувствовала бы себя надежнее. Да и таких лидеров, как Глебов с Осипенко, в ней уже нет — время всегда что-то меняет. Причем иногда не в лучшую сторону. Значит, надо не раскисать, искать выход и идти дальше. В «Ростове» сейчас есть костяк, вокруг которого может и должна сплотиться команда. Это Голенков, Кучаев, Вахания, Байрамян — они способны повести за собой. И часто такие ситуации, в которой оказались мы, закаляют команду, делают ее крепче, сильнее.

«Ростов» в 4 турах набрал 3 очка и заниимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Виктор Онопко и&nbsp;Валерий Карпин.«Обиды на Карпина нет и быть не могло!» Онопко — о «Ростове», Альбе и «Динамо»

«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Саша

    Онопко, понятно, пытается сгладить острые углы, отвлечь от реального и ввести в заблуждение поклонников Ростова виртуальными инсинуациями. Какой костяк можно создать с "косячниками" Константином Кучаевым и Хореном Байрамяном в обойме? Костяк неудачников? И Егор Голенков и Константин Вахания, как и ранее перечисленные Кучаев и Байрамян, не всегда находятся в хорошей форме и соответственно не всегда показывают стабильную игру.

    15.08.2025

