Игнатьев: «Безмерно уважаю Галицкого, но мне все равно видится, что чемпионом будет «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в РПЛ.

«Я безмерно уважаю Галицкого и тот процесс, который он выстроил. Но мне все равно видится, что чемпионом будет «Зенит». У Петербурга больше ресурсов, сине-бело-голубые заставят ошибиться «быков». Хотя очень хочется, чтобы «Краснодар» оставил трофейный след в этом году», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Игнатьева.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым с 36 очками.