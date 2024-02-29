Петрушин: «За тройку «Динамо» вполне может зацепиться»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал отсутствие зимних трансферов у московского клуба.

«Любой тренер хотел бы усиления. На мой взгляд, «Динамо» не помешало бы укрепить центр обороны и взять игрока в атаку. Средняя линия в клубе укомплектована прилично. Думаю, она одна из сильнейших и может конкурировать с зенитовской и краснодарской. Не знаю, почему «Динамо» никого не купило. Может, не нашли. Может, те, кого предлагали, не сильнее тех, кто есть. Или вопрос финансов. Понятно, что по деньгам сложно конкурировать с «Зенитом». Но в свое время «Динамо» Москва стало «Динамо» Португалией. Когда по 10 полевых иностранцев играло. Чем это все закончилось, все прекрасно знают. Не всегда деньги играют важную роль. А возможности клуба не всегда соотносятся с желанием тренеров.

«Динамо» еще два года назад боролось за звание чемпиона. Но провалили весну. Да, состав и тренер были другими. Потом был Йоканович, там тоже неудача. Поэтому не хотелось бы третьего повторения истории. Сейчас команда в борьбе. За тройку «Динамо» вполне может зацепиться. Многое будет зависеть от первых матчей. Если удастся взять победы в первых турах, пройти «Зенит» в Кубке, не исключаю, что команда поборется за чемпионство», — цитирует «РБ Спорт» Петрушина.