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29 февраля, 03:37

Петрушин: «За тройку «Динамо» вполне может зацепиться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал отсутствие зимних трансферов у московского клуба.

«Любой тренер хотел бы усиления. На мой взгляд, «Динамо» не помешало бы укрепить центр обороны и взять игрока в атаку. Средняя линия в клубе укомплектована прилично. Думаю, она одна из сильнейших и может конкурировать с зенитовской и краснодарской. Не знаю, почему «Динамо» никого не купило. Может, не нашли. Может, те, кого предлагали, не сильнее тех, кто есть. Или вопрос финансов. Понятно, что по деньгам сложно конкурировать с «Зенитом». Но в свое время «Динамо» Москва стало «Динамо» Португалией. Когда по 10 полевых иностранцев играло. Чем это все закончилось, все прекрасно знают. Не всегда деньги играют важную роль. А возможности клуба не всегда соотносятся с желанием тренеров.

«Динамо» еще два года назад боролось за звание чемпиона. Но провалили весну. Да, состав и тренер были другими. Потом был Йоканович, там тоже неудача. Поэтому не хотелось бы третьего повторения истории. Сейчас команда в борьбе. За тройку «Динамо» вполне может зацепиться. Многое будет зависеть от первых матчей. Если удастся взять победы в первых турах, пройти «Зенит» в Кубке, не исключаю, что команда поборется за чемпионство», — цитирует «РБ Спорт» Петрушина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-petrushin-esli-dinamo-nachnet-vesnu-s-pobed-to-poboretsya-za-chempionstvo/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
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