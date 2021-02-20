Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал в интервью «СЭ» о своей мотивации играть в Российской Премьер-Лиге.

— Не было ощущения, что для тебя после «Челси» и «Интера» РПЛ — не уровень?

— Неправильно говорить, что уровень какой-либо лиги слишком низок для футболиста. Я имею в виду — для любого футболиста, меня или кого-то еще. Я играл в Англии, Турции, Италии. Теперь играю в России. Это футбол и твое отношение к нему. Где бы ты ни был, нужно быть на сто процентов готовым. Если не готов, то ты будешь недостаточно высокого качества, а не лига. Здесь сильные команды, есть отличные футболисты. И я стараюсь доказывать, что способен вместе со своими партнерами по «Спартаку» добиваться успеха.

— А ты в курсе, что четыре российских клуба все вместе одержали лишь одну победу в матчах группового этапа ЛЧ и ЛЕ?

— (После продолжительного смеха.) Ну, что тут сказать? Это Лига чемпионов, там играешь против очень сильных соперников — лучших команд Европы. В футболе не надо зацикливаться на результате. Выиграл ты или проиграл — забудь и иди дальше. Возможно, в следующем сезоне клубы из России выступят успешнее.

— В чем твоя мотивация? Ведь выступаешь в 30 лет в не самой сильной европейской лиге.

— Мотивация простая — играть в футбол. Играть и наслаждаться этим. Хочу побеждать вместе со «Спартаком» и выигрывать трофеи. У нас отличная команда — есть и уже опытные парни, среди которых и я сам, и молодые ребята. Верю, что уже в текущем сезоне мы многого можем добиться.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ 30-летний игрок провел девять матчей и забил один мяч.

(Артем Калинин)