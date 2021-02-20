Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал, сколько клуб получил за продажу Лысцова в «Локомотив»
Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о деталях перехода защитника Виталия Лысцова в «Локомотив».
«Лысцов в «Локомотив» — продажа за деньги, 88 миллионов рублей. Но нужно учитывать, что он и приходил в «Крылья» не бесплатно, плюс с продажи футболиста «Локомотиву» клуб выплачивал солидарные выплаты «Бенфике», — цитирует «Чемпионат» Калакуцкого.
Лысцов перешел в «Локомотив» в августе 2020 года. 25-летний россиянин провел в составе железнодорожников 4 матча и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4273867-gendirektor-krylev-sovetov-za-lyscova-lokomotiv-zaplatil-88-mln-rublej.html
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