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Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал, сколько клуб получил за продажу Лысцова в «Локомотив»

12:15
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о деталях перехода защитника Виталия Лысцова в «Локомотив».

«Лысцов в «Локомотив» — продажа за деньги, 88 миллионов рублей. Но нужно учитывать, что он и приходил в «Крылья» не бесплатно, плюс с продажи футболиста «Локомотиву» клуб выплачивал солидарные выплаты «Бенфике», — цитирует «Чемпионат» Калакуцкого.

Лысцов перешел в «Локомотив» в августе 2020 года. 25-летний россиянин провел в составе железнодорожников 4 матча и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4273867-gendirektor-krylev-sovetov-za-lyscova-lokomotiv-zaplatil-88-mln-rublej.html

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