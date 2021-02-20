Главный тренер «Динамо» Шварц сравнил РПЛ и бундеслигу

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 1/8 финала Кубка России против Спартака рассказал, насколько сильно и чем конкретно РПЛ отличается от бундеслиги. По словам немецкого специалиста, российский чемпионат достаточно качественный.

— Конечно, бросается в глаза, учитывая и статистические данные, что футбол в Германии намного интенсивнее и чистое игровое время, без учета остановок, намного выше, чем в российском чемпионате, — цитирует Шварца «Матч ТВ». — Несмотря на это, считаю, что РПЛ — качественный чемпионат, в котором немало хороших команд. Если говорить про ведущие клубы, то их игра в атаке часто строится на футболистах с хорошими индивидуальными качествами. И судя по нашему видеоанализу, все команды умеют очень здорово и собранно защищаться.

— Вы согласны с мнением, что у нас очень закрытый чемпионат, в котором немногие умеют, например, позиционно атаковать?

— И да, и нет. Считаю, что для команд, которые не могут делать ставку на индивидуальные качества своих игроков в атаке, важно иметь хорошую оборонительную структуру. Исходя из того, что я видел, многие в российской лиге защищаются персонально, поэтому нам важно уметь правильно обороняться у своих ворот, а потом переходить к улучшению прессинга.