Главный тренер «Динамо» Шварц сравнил РПЛ и бундеслигу
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 1/8 финала Кубка России против Спартака рассказал, насколько сильно и чем конкретно РПЛ отличается от бундеслиги. По словам немецкого специалиста, российский чемпионат достаточно качественный.
— Конечно, бросается в глаза, учитывая и статистические данные, что футбол в Германии намного интенсивнее и чистое игровое время, без учета остановок, намного выше, чем в российском чемпионате, — цитирует Шварца «Матч ТВ». — Несмотря на это, считаю, что РПЛ — качественный чемпионат, в котором немало хороших команд. Если говорить про ведущие клубы, то их игра в атаке часто строится на футболистах с хорошими индивидуальными качествами. И судя по нашему видеоанализу, все команды умеют очень здорово и собранно защищаться.
— Вы согласны с мнением, что у нас очень закрытый чемпионат, в котором немногие умеют, например, позиционно атаковать?
— И да, и нет. Считаю, что для команд, которые не могут делать ставку на индивидуальные качества своих игроков в атаке, важно иметь хорошую оборонительную структуру. Исходя из того, что я видел, многие в российской лиге защищаются персонально, поэтому нам важно уметь правильно обороняться у своих ворот, а потом переходить к улучшению прессинга.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/rossija/kubok_rossii/matchtvnews_NI1315256_V_Dinamo_igroki_dajut_ponat_Trener_my_bolshe_ne_khotim_igrat_po_drugomu_Bolshoje_intervju_Sandro_Shvarca#top1
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