Мелехин: «Играть против Смолова сложнее, чем против Дзюбы»
Защитник «Ростова» Виктор Мелехин прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в 13-м туре РПЛ.
«Хороший матч, первый тайм особенно. Самое главное, что выиграли, сыграли на ноль. Каково играть против Дзюбы? Габаритный нападающий, тяжело с ним бороться. Не думаю, что это самый сложный соперник, против которого приходилось играть. Сложнее было со Смоловым», — приводит слова Мелехина «РБ Спорт».
«Ростов» набрал 16 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре ростовчане 6 ноября сыграют на выезде с «Оренбургом».
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|20
|
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|5
|5
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|20
|
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|
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|3
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|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
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Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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