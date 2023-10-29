Кудряшов заявил, что качество газона в Воронеже напомнило поражение от Хорватии в Сплите

Защитник «Факела» Федор Кудряшов в комментарии для «СЭ» сравнил качество газона на стадионе в Воронеже со Сплитом, где сборная России в 2021 году проиграла Хорватии (0:1) в заключительном матче отбора ЧМ-2022. Ранее «Факел» дома обыграл «Спартак» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

«Перед началом игры по отскокам мяча я вспомнил как раз то поле в Сплите. Плохих мыслей не было, но матч с Хорватией напомнило», — сказал Кудряшов «СЭ».

Встреча, прошедшая в 2021 году в Сплите, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Хорватии. На 81-й минуте Кудряшов переправил мяч в свои ворота, пытаясь прервать подачу с фланга.