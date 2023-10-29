Балахнин не удивлен победой «Ростова» над «Локомотивом»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением о победе «Ростова» над «Локомотивом» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Такой результат не стал неожиданностью. Я и предполагал, что может случиться не только ничья, что «Ростов» может добиться большего. Что нового увидел в игре «Ростова»? Можно сказать, что крайние нападающие стали больше выдвигаться в отрыв. Появляются какие-то новые вещи, например, оттяжка Голенкова чуть глубже на прием мяча, выдергивание центральных защитников и врывание в свободные зоны крайних нападающих. И это проходит. Но все равно игра была равная, не могу сказать, что ростовчане смотрелись лучше. Даже статистика у команд примерно одинаковая», — цитирует Балахнина «Евро Футбол».

«Ростов» набрал 16 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на пятой строчке (20 баллов).

В следующем туре ростовчане 6 ноября сыграют на выезде с «Оренбургом», а железнодорожники 5 ноября примут «Спартак».