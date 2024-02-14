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14 февраля, 07:22

Барбоза: «Уход Ду Кейроса в аренду может говорить о том, что он только начинает в «Зените»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о переходе бразильского полузащитника «Зенита» Ду Кейроса в «Гремио» на правах аренды.

«Была большая конкуренция на позиции. Выступают футболисты высокого уровня. Для всех важно играть. Если у него не было шансов остаться в «Зените» и выходить регулярно, то лучший вариант — переходить в другой клуб и стараться играть больше там. Такое часто бывает, когда игрок в какой-то период находится в подобном состоянии, потом выступает за другой клуб и возвращается уже на другом уровне. Сам факт, что его отдали в аренду, может означать, что для Ду Кейроса это только начало в «Зените», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

В текущем сезоне Ду Кейрос провел 16 матчей за «Зенит», в которых отметился 1 голом. 12 февраля «Зенит» объявил об уходе игрока в «Гремио» на правах аренды до конца 2024 года с правом выкупа.

Источник: Metaratings.ru
ФК Зенит
Ду Кейрос
Паулу Барбоза
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