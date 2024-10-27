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Сегодня, 17:38

Тренер «Пари НН» Гончаренко: «Наша цель, чтобы нижегородцы оставались и начинали болеть за свою команду»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко поделился мнением о поддержке болельщиков на матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

— Как вам поддержка сегодня?

— Тут много вообще [журналистов] из Нижнего? Наша задача на такой прекрасный большой стадион вернуть как можно больше болельщиков. В Екатеринбурге в матче со «Спартаком» большинство болеет за «Урал». В Нижнем сегодня, думаю, 50 на 50 было. Вообще не должно быть такого, чтобы совместные флаги спартаковские и «Пари НН». Должно быть спартаковское боление и нижегородское. Наша цель, чтобы нижегородцы, что ездят смотреть матчи «Спартака» или других команд, оставались, смотрели наши матчи и начинали болеть за свою команду. И это зависит только от нас.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (12) сохраняет 12-ю позицию.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Виктор Гончаренко
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«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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