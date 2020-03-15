Виктор Гончаренко: «Пенальти? Мы не ставим крест на Чалове»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против «Уфы» отметил, что предпочитает смотреть за игрой с тренерской скамейки, а не с трибуны.

— С трибун смотреть, может, и удобней, но не чувствуется градуса игры. Поэтому лучше находиться на скамейке, — отметил Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Насколько фактор ограничения по болельщикам влияет на команду?

— Посмотрим. Против Спартак и против ростова были полный стадион. Конечно, футбол для зриетелй. Эта ситуация не совсем правильная, но мы подчиняемся тому, что есть, понимаем, что есть проблема.

Что касается соперника, то все знают стиль «Уфы». Мы его принимаем и делаем все возможное, чтобы найти лазейки.

— Решили, кто будет пить пенальти?

— Да, у нас есть, кого мы назначаем. Мы не ставим крест на Чалове. Любой нападающий может пройти через такую серию. У нас был Натхо, который долго не забивал. Сегодня есть у нас Влашич. Чалов всегда его может заменить, еще есть Дзагоев.