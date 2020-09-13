РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Виктор Гончаренко — о повреждении Влашича: «Надеюсь, ничего серьезного. Пока ничего не могу сказать»

21:44
Теги:

Главный тренер ЦСКА? Виктор Гончаренко подвел итоги матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:1).

— Попросили по-другому строить прессинг, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер». — И ситуация диктовала, и счет был такой. Знали, что у нас есть на данный момент качественные игроки, которые могут организовать хорошую контратаку, что и произошло.

— Момент с голом Магнуссона. Вы наигрывали эту комбинацию?

— Мы уделяли внимание стандартам. Это не самая сильная наша черта, но мы работаем над ее улучшением.

— Момент с Влашичем: что случилось, что за повреждение?

— Надеюсь, ничего серьезного. Пока ничего не могу сказать.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3573
Все опросы
ЦСКА — «Спартак»: что было в моменте со стыком Карпова и Айртона?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир