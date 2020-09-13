Виктор Гончаренко: «Изменили схему, прессинг и расположение игроков, поэтому ЦСКА сохранил силы на концовку»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Спартаком» (3:1) в матче 7-го тура чемпионата России прокомментировал итоги игры.

— Многие болельщики ждали видеть Васина. Почему выбрали Карпова?

— У Васина было легкое недомогание. Никакого риска не было выпускать Карпова, потому что у него за плечами уже много матчей.

— В старте вышел Марадишвили и Тикнизян. Как они вам?

— Наша скамейка сейчас позволяет ротировать состав. Если они выходят, значит, заслуживают этого. Рад, что наши воспитанники приносят много пользы.

— Часто было, что ЦСКА во втором тайме сбавлял. За счет чего сохранили уровень в матче со «Спартаком»?

— Мы немного изменили схему, прессинг и расположение игроков, чтобы больше сил сохранить на концовку. А когда начнутся еврокубки, нам будет еще сложнее. Немаловажно иметь в составе Бийола, который может цепляться за мяч и атакует на высокой скорости. Если Бийол и Влашич цепляются за мяч, то это начинает смотреться по-другому. (Елена Григорьевская)