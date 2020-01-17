Виктор Гончаренко: «Было желание, чтобы в ЦСКА пришел белорус»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил трансфер нападающего бресткого «Динамо» Ильи Шкурина. Контракт 20-летнего белоруса рассчитан на 4,5 года.

— Наверное, было желание, чтобы к нам в команду пришел белорус, но это не было самоцелью, — рассказал Гончаренко в интервью клубному каналу. — Многие думали, что инициатива исходила от меня. Нет, из нашего клуба пришла просьба оценить вариант покупки, переговорить с людьми, которые его знают хорошо. Это нам буквально за два дня удалось. Считаю, что для нас это очень хорошая сделка. Те качества, что есть у Ильи: настойчивость, агрессивность, умение открыться вперед — это то, чего нам во многих матчах не хватало.

Самое важное, что у нас очень большая нагрузка выпала на Чалова. Может, какая-то пауза для него теперь будет, чтобы передохнуть.

По первым тренировкам Шкурин производит очень приятное впечатление. Надеемся, что и в официальных матчах он себя проявит.

Я не вижу какой-то скромности. Нет какого-то пиетета к кому-то. Он играет для того, чтобы победить.

В прошлом сезоне Шкурин провел 26 матчей в чемпионате Белоруссии и забил 19 мячей при семи голевых передачах.